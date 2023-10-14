نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن كوكا يدعم القضية الفلسطينة عبر منصة X في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم لاعب المنتخب المصري أحمد حسن كوكا لقائمة داعمي القضية الفلسطينية وذلك عبر منصة X تويتر سابقا.

وكتب كوكا منشور طويل بدأ فيه " انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عاما ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب لهذا فإن منشوري موجه لكم أنا وأصدقائي العرب نعرف جيدا ما يحدث منذ عقود ".

وتابع: " استولت إسرائيل على أرض فلسطين وقتلت الالاف الاشخاص ودمرت كل شيئ وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى بالأسلحة الصغيرة التي بحوزتها وصفت بالإرهابيين".



كوكا يكذب وسائل الإعلام الغربية

وأضاف: "قالت وسائل الإعلام الغربية أنهم قطعوا رأس 40 طفلا لا توجد صور أو فيديوهات تثبت ذلك".

واستكمل: " أنا ضد كل شخص يقتل المدنيين والأبرياء لكن الإرهابيين الحقيقين هم من يقصفون البلاد كلها 2 مليون نسمة 40 منها أطفال ونساء".

واستطرد: "أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدا من القلب فسوف تشعر بالحزن الشديد بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام"

وختم تصريحاته:" أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ قرار أو تجد نفسك في موضع محادثة في هذا الأمر أن تعرف الحقيقة نسيت أن اخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة".