تصفيات أمم أوروبا 2024..منتخب أوكرانيا يفوز مقدونيا الشمالية بهدفين

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب أوكرانيا الفوز على ضيفه مقدونيا الشمالية بهدفين دون رد، في الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني مؤقتًا برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بينما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، يليه مقدونيا بنفس الرصيد من 6 مباريات، ويتذيل منتخب مالطا المجموعة بلا نقاط.

وهو الفوز الثالث لأوكرانيا في التصفيات والأول بعد تعادل مع إنجلترا وخسارة أمام إيطاليا، فرفعت رصيدها إلى 10 نقاط من 6 مباريات.

وخاض منتخب إيطاليا مباراة اليوم مع ضيفتها مالطا صاحبة المركز الأخير من دون رصيد. وتجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند 7 نقاط في المركز الرابع من 6 مباريات.

وتخوض إيطاليا قمة ساخنة، الثلاثاء المقبل، ضد وصيفتها إنجلترا متصدرة المجموعة (13 نقطة من 5 مباريات) على ملعب ويمبلي.