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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة أن مباراة منتخب مصر وزامبيا كانت تجربة جيدة للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الجزائر.

كريم حسن شحاتة: مباراة مصر وزامبيا كانت تجربة جيدة للاعبين

وصرح كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " كورة كل يوم"، على قناة " الحياة ": " أداء منتخب مصر في الشوط الأول كان جيد للغاية رغم الفرص الضائعة."

وأكمل:" أري أن منتخب مصر يحتاج في وسط الملعب طارق حامد بجوار زيزو ومحمود حمادة أمام الجزائر."

وتابع:" الشوط الثاني المنتخب الوطني سيطر على المباراة عند نزول أحمد سيد زيزو أفضل من الشوط الأول."

وأضاف:" روي فيتوريا في مباراة زامبيا كان يهمه ظهور المنتخب الوطني بشكل مميز ولكن المنتخب الوطني ظهر في مباراة زامبيا بشكل متوسط."

واختتم:" لا بد من روي فيتوريا تثبيت التشكيل في المباريات القادمة وعدم تغيير التشكيل لإنه يؤثر على أداء المنتخب الوطني في الملعب."

وعلى صعيد أخر يستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجزائر في مباراة ودية دولية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية وتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب هزاع بن زايد.

