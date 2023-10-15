الرياضة

تصفيات يورو 2024.. المجر تفوز على صربيا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز المنتخب المجري على نظيره الصربي 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة 7 من المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

تصفيات يورو 2024.. المجر تفوز على صربيا

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الصربي صاحب المركز الثاني.

وتقدم المنتخب المجري عن طريق بارنباس فارجا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة 33.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، استعاد المنتخب المجري تقدمه بهدف ثان سجله رونالد شالاي.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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