نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص للفجر الرياضي.. يوسف حسن يكشف موعد العملية الجراحية وحل أزمته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث يوسف حسن مهاجم نادي الزمالك، عن موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب معاناته من إصابة في القدم، وآخر تطورات أزمته مع القلعة البيضاء.

يوسف حسن يكشف موعد العملية الجراحية وحل أزمته مع الزمالك



ويعاني مهاجم الزمالك الشاب، من الإصابة بقرحة في القدم، تعرض لها في الموسم الماضي، وتستوجب إصابته للخضوع إلى عملية جراحية بشكل ضروري.



وقال يوسف حسن في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "إن شاء هعمل العملية خلال يومين أو ثلاثة أيام".



وتابع: " تلقيت اتصالا هاتفيا من عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي، خلال الأيام القليلة الماضية يؤكد تكفل النادي بالعملية الجراحية ".



وأردف: "تلقيت وعدًا بالحصول على جزء من مستحقاتي، بالإضافة إلى تكفل النادي بالعملية الجراحية التي سأخضع لها في القدم تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي ".

ومن المقرر أن يخضع يوسف حسن، إلى برنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أشهر عقب الخضوع للعملية الجراحية، وقبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الفارس الأبيض.