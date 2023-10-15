نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أسطورة الزمالك ينتقد القائمة الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد واحد من رموز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة اختيار القائمة الموحدة التي تتواجد في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي تنعقد يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري وذلك لإختيار المجلس الجديد الذي سيخلف مرتضى منصور.

هشام يكن ينتقد القائمة الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء

وفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج البريمونتادا المذاع على فضائية قناة المحور قال يكن أن اختيار القائمة الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء يعني الغاء عقول الناسخاصةً أنني اتحدى أي شخص ولم اتردد في النزول كمستقل".

وأكمل:" جميع الأشخاص الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لهم التقدير والاحترام ولكن لماذا إنشاء القائمة الموحدة ؟ ومن الذي يدعمها احمد سليمان كان ضد حسين لبيب والآن أصبح عضو".

وأنهى:" هناك بعض الاتفاقيات في انتخابات الزمالك ولكن الجميع يرغب في أن يتقدم كل شخص بمفرده لخدمة الكيان الأبيض العظيم".