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أحمد جودة - القاهرة - السبب الحقيقي وراء غياب بيرسي تاو عن منتخب بلاده

عاجل | بعد موجة الغضب التي طالته..رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن المنتخب..كشف داني جوردان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن سبب غياب جناح النادي الأهلي بيرسي تاو عن قائمة منتخب بلاده، وذلك بعد أن تم استدعاء اللاعب لخوض مباراتين وديتين، ولكنه اعتذر عن ذلك مما أثار حالة من البلبلة والشكوك، وجاءت تصريحاته عبر القناة الأولى.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الإفريقي لكره القدم عن سبب غياب جناح النادي الأهلي: "بيرسي تاو لم يتحدث في البداية مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا، هو قال إنه لديه أمر عائلي ويريد أن يحل هذا الأمر، لكن بيرسي تاو لاعب ملتزم والتزم بكل تجمع للمنتخب وليست لدينا أي مشكلة بين اللاعب ومدرب جنوب إفريقيا".

عاجل | بعد موجة الغضب التي طالته..رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن المنتخب

عاجل | بعد موجة الغضب التي طالته..رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن المنتخب



وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصريحاته عن بيرسي تاو قائلًا: "المدرب تحدث بعد ذلك مع بيرسي تاو وتفهم أمره جيدا وأن لديه أمرا عائليا وقال له اعتن بابنك، بيرسي تاو لاعب مهم في منتخب جنوب إفريقيا، وكان أمرا جيدا أن نراه مع الأهلي يفوز بالمباريات وأتمنى له أن يواصل ذلك".

بيرسي تاو يعتذر عن الانضمام إلى منتخب جنوب إفريقيا

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد أعلن رسميًا الأسبوع الماضي، عن استدعاء بيرسي تاو لخوض مباراتين وديتين، ولكن اعتذر بيرسي تاو جناح الأهلي عن عدم الانضمام إلى قائمة منتخب جنوب إفريقيا خلال توقف أكتوبر الجاري.

عاجل | بعد موجة الغضب التي طالته..رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن المنتخب

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراتين وديتين أمام كل من إسواتيني وكوت ديفوار يومي 13 و17 أكتوبر الجاري.

وكشف موقع iol الجنوب إفريقي عن اعتذار بيرسي تاو عن عدم الانضمام إلى المنتخب لأسباب شخصية، وأشار التقرير إلى أنه ربما تكون تلك الأسباب هي رغبة اللاعب في إدارة ضغط المباريات خوفا من العودة لتكرار إصاباته مرة أخرى.

بيرسي تاو ينتظم في تدريبات النادي الأهلي اليوم

ينتظم اللاعب الجنوب الإفريقي بيرسي تاو في تدريبات الأهلي اليوم، إستعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وتقام هذه المباراة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويعيش بيرسي تاو في الفترة الحالية في حالة من التألق، حيث سجل ثنائية في الفوز على فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وانتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.