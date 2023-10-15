نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد النرويج في تصفيات أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين منتخب إسبانيا مع نظيره المنتخب النرويجي، مساء اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي يورو 2024.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد النرويج في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب إسبانيا، مع نظيره منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 على ملعب أوليفول في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في مجموعته الأولى بتصفيات يورو 2024، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو.

[ ] تردد قناة bein sports 1، على النايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.