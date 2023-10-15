نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة إسبانيا قبل مواجهة النرويج اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب النرويجي، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي يورو 2024.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد النرويج في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب إسبانيا، مع نظيره منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 على ملعب أوليفول في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في مجموعته الأولى بتصفيات يورو 2024، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب إسبانيا في تصفيات يورو 2024

منتخب إسبانيا 11 نقطة.

البرتغال 10 نقاط.

سويسرا 9 نقاط.

تشيلي 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو.