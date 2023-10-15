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أحمد جودة - القاهرة - عبد الواحد السيد يكشف مفاوضات الزمالك مع فتوح

عبد الواحد السيد: إمام عاشور كان قريبًا من العودة للزمالك.. ومصير فتوح لم يُحسم بعد..كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك اليوم، عن عدد من الأمور الهامة المتعلقة بلاعبي الفارس الأبيض سواء بالتجديد إليهم أو برحيلهم عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وذلك في تصريحات جاءت مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه "جمهور التالتة".

وتحدث عبد الواحد السيد عن مفاوضات إدارة نادي الزمالك مع وكيل أحمد فتوح والذي ينتهي عقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري وقال: "اجتمعت مع وكيل فتوح وهو متمسك بـ 70% من طلباته للتجديد. هو ابن من أبناء الزمالك وأحد قادة الفريق والجماهير تحبه، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك جزء من التضحية ونادي الزمالك سيقدره على الجانب الآخر، خصوصًا أنه رابع أو خامس قائد للفريق، ووجوده يضع الفارق".

وأردف عبد الواحد السيد في حديثه عن فتوح قائلًا: "يجب أن يتقبل فتوح الوضع القائم في النهاية أنا أتفاوض والتنفيذ عمل الإدارة القرار الأخير في المسألة سيكون في يد فتوح".

عبد الواحد السيد: إمام عاشور كان قريبًا من العودة للزمالك.. ومصير فتوح لم يُحسم بعد

عبد الواحد السيد: "حاولت إقناع محمد عبد الشافي بالعودة من الاعتزال"

واستكمل عبد الواحد السيد حديثه عن محمد عبد الشافي الذي حاول أن يقنعه بالعودة من الاعتزال قائلًا: "جلست مع محمد عبدالشافي وأقنعته بالعودة من الاعتزال، الموسم الماضي لم يكن مناسبًا لإنهاء مسيرته، قلت له استمر هذا الموسم وسنحصد بطولة، يمكن الاعتزال بعدها".

عبد الواحد السيد يطلق تصريح صادم عن إمام عاشور

وأطلق عبد الواحد السيد قنبلة نارية في تصريحاته اليوم عن نجم الفريق السابق ونجم النادي الأهلي الحالي إمام عاشور قائلا ً "إمام عاشور تحدث معي قبل عودته من الاحتراف وانتقاله إلى الأهلي، لكن الأزمة المالية حالت دون ضمه".

عبد الواحد السيد: إمام عاشور كان قريبًا من العودة للزمالك.. ومصير فتوح لم يُحسم بعد

عبد الواحد السيد يطلق قنبلة نارية بشأن تحديد عقد ثنائي حراس مرمي نادي الزمالك

كما تحدث عبد الواحد السيد، عن تجديد عقد ثنائي حراس المرمى وهما محمد عواد ومحمد صبحي وأكد أن الإدارة ستتقدم بعرض تجديد إليهم: "في النهاية سيكون هناك عرض للتجديد لكل منهما وبإذن الله سيتم حل كل هذه المشاكل. لدينا حراس جيدين مواليد 2003، وفي قطاع الناشئين الثنائي عمر عبد العزيز ومحمد إيهاب من مواليد 2008 أعتقد أنهما سيكونان من أفضل الحراس في تاريخ مصر".