عاجل.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "الملك عبد الله الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: عمر هوساوي، لويز فيليبي، مد الله العليان، أحمد بامسعود.

خط الوسط: نجولو كانتي، عوض الناشري، صالح العامري.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله، رومارينيو دا سيلفا، فيليبي جوتا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.