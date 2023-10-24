فوز ريال مدريد وأرسنال ويونايتد في الأبطال

فوز ريال مدريد وأرسنال ويونايتد في الأبطالعزز ريال مدريد الإسباني صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سبورتينغ براغا 2 -1 يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن.

وتقدم الريال عن طريق رودريغو في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جود بيلنغهام الهدف الثاني في الدقيقة 61، فيما سجل ألفارو دجالو هدف براجا الوحيد في الدقيقة 63.

وفي نفس المجموعة، فاز نابولي الإيطالي على مضيفه يونيون برلين الألماني بهدف جياكومو راسبادوري.

ورفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف الريال متصدر الترتيب، فيما يحتل يونيون برلين المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، انتزع أرسنال الإنجليزي صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1 في اطار منافسات الجولة الثالثة.

وتقدم أرسنال عبر البرازيلي غابرييل مارتينيلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز مواطنه غابرييل جيسوس الهدف الثاني بعد 8 دقائق من بدايته، بينما أحرز غوديل من تسجيل هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 58.

ويتصدر النادي اللندني المجموعة برصيد ست نقاط، مستفيدا من تعثر المتصدر السابق لانس الفرنسي الذي تعادل امام آيندهوفن الهولندي 1-1، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل إشبيلية المركز الثالث (نقطتان) بفارق الأهداف عن آيندهوفن الرابع.

وفي ذات الجولة، سجل مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا وفاز على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف دون، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الدولي هاري ماغواير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 بضربة رأس قوية مستغلا تمريرة زميله كريستيان إريكسن.

وكان بمقدور كوبنهاغن أن يخرج متعادلا بعد احتساب الحكم ضربة جزاء للفريق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن حارس مانشستر أندريه أونانا تصدى ببراعة لتسديدة جوردان لارسون.

وغادر مانشستر قاع الترتيب وتقدم للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وتراجع كوبنهاغن للمركز الأخير بنقطة واحدة.