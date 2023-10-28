نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون

في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب كالوم ويلسون مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية.

وعند الدقيقة 36 من الشوط الأول أدرك اللاعب ليمينا نجم فريق وولفرهامبتون.

وأضاف اللاعب ويلسون مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، بتقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب هوانج نجم فريق وولفرهامبتون، في تسجيل هدف التعادل في شباك نيوكاسل يونايتد، عند الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.