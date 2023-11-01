نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الأفريقي.. صن داونز يتفوق على الأهلي رقميا في البطولة قبل مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في البطولة.

خاض الفريقان في البطولة 3 مباريات، بواقع مباراتين في الدور ربع النهائي، ومباراة في الدور نصف النهائي.

وحقق فريق صن داونز الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة، فيما تعادل الأهلي في مباراتين وهزم في مباراة.

أحرز لاعبو فريق صن داونز 3 أهداف في البطولة، ولم تستقبل شباكهم أهدافا على مدار المباريات الثلاثة الماضية.

سجل لاعبو الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف، ولم ينجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم.

عجز الفريقان عن تسجيل أهداف في البطولة خلال مباراة واحدة فقط، حيث لم يستطع فريق صن داونز الجنوب أفريقي تسجيل أهداف في مرمى فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في إياب الدور ربع النهائي، فيما عجز الأهلي عن تسجيل أهداف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي خلال مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي.

يتفوق الأهلي على فريق صن داونز في إجمالي التصويب على مرمى المنافس، بواقع 35 تسديدة للاعبي الأهلي، مقابل 29 تسديدة لفريق صن داونز، على مدار المباريات الثلاث الماضية.

ويتفوق فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إجمالي التمريرات على فريق الأهلي، بواقع 1451 تمريرة لفريق صن داونز، مقابل 1298 تمريرة للأهلي، على مدار المباريات الثلاث الماضية.