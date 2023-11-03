نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان كولر.. سبب استبعاد خماسي الأهلي من مواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد خامسي الفريق من قائمة مواجهة المقاولون العرب، في المباراة التي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

سبب استبعاد خماسي الأهلي

وبجانب استبعاد السويسري كولر، لمحمد الشناوي من مباراة المقاولون للراحة، قرر أيضًا استبعاد الرباعي، مروان عطية علي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات من قائمة الفريق للراحة.

وعقب توديع الأهلي لبطولة دوري السوبر الأفريقي، أمام صن داونز وتلقى الخسارة، يعود لمباريات الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب.

ويواجه المارد الأحمر نظيره المقاولون العرب، غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب المقاولون العرب.