الزهور يتصدر ترتيب القسم الثاني للكرة النسائية

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية، بعدما أقيمت 5 مباريات من هذه الجولة التي شهدت مواجهة قوية بين فرق الصدارة.

وافتتحت الجولة بمواجهة قوية وحاسمة بين فريقي مركز شباب الزهور ببورسعيد أمام الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، في مباراة المنافسة على صدارة المجموعة ليتساوى الفريقان برصيد 10 نقاط

كما نجح الزهور الفوز على فريق ايديال برباعية نظيفة، وحقق بالم هيلز فوز هام بثلاثية نظيفة على 6 أكتوبر، فيما استطاع السكة الحديد في تحقيق فوز ثمين على صيد الدقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز صيد المحلة على البطل الاولمبي بهدفين مقابل هدف.

وجدير بالذكر أن بهذه النتائج أحتل فريق نادي الزهور صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة ويليه كلًا من فريق الجونة والزهور بورسعيد ونادي الزهور متساويين في عدد النقاط بـ 10 نقاط، ويليهم بالم هيلز والسكة الحديد برصيد 9 نقاط.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.