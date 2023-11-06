نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم الإثنين 6-11-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي بخسارة العميد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "فرانسوا حريري" في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

افتتح علي جاسم أول أهداف اللقاء في الدقيقة 44 لصالح القوة الجوية، بعد عرضية من مهند عبد الرحيم كرار من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جاسم بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين عبد الله المعيوف.

وأضاف محمد عبد الرحيم كرار الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد عرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء من إبراهيم بايش إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، استقبلها كرار بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.