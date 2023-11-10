نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مورينيو عقب خسارة روما في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، بأن فريقه فقد اللقاء أمام سلافيا براغ (0-2) في الدور الرابع من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كانت أداؤنا سيئًا جدًا اليوم، ليس لدي الكثير لأقول، ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يتحدث".

وأوضح: "النتيجة كانت مستحقة بالتأكيد، سواء لصالح سلافيا براغ أو ضدنا. تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس، وهذا الأمر نادرًا ما أفعله".

وأكمل: "ما تحدثت عنه هو خاص بنا داخل الفريق. كنت أريد أن أكون عادلا وأقدم اعترافات صادقة حول أداء سلافيا براغ، الذي كان يستحق الفوز".

وشدد: "كان هناك شيء واحد أعجبني، إدواردو بوفي، لاعب شاب يبلغ 20 عامًا. ومع ذلك، لا يمكن للاعب واحد أن يحدث فرقًا في مباراة، وعلى الرغم من فرصنا، كان الأداء بشكل عام ضعيفًا".

سلافيا براغ تصدرت المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، في حين تراجع روما للوصافة بفارق الأهداف.