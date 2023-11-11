نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيلة فريقه الرسمية أمام فالنسيا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة فالنسيا

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد أمام نظيره نادي فالنسيا وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 عشر من اليجا الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وضم تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام فالنسيا كلًا من:

حراسة المرمى، لونين

خط الدفاع، داني كارفاخال، دافيد ألابا، ناتشو.

الوسط، توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي

الهجوم، فينيسيوس جونيور، رودريغو، براهيم دياز، فيرلاند ميندي

ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم لاليجا برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فالنسيا بالمركز الثامن برصيد 18 نقطة.