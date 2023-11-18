ريال يخسر جهود كامافينغا

ريال يخسر جهود كامافينغاتعرّض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، حسب ما أعلن النادي الملكي.

وقال النادي في بيان لهعلى موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.. نترقّب المزيد من التطورات".

وتعرّض كامافينغا (21 عامًا) للإصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء قبل أن يترك معسكر "الديوك" متّجهًا إلى مدريد للخضوع للاختبارات.

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غيابه عن الملاعب والتي من المتوقع ألا تقل عن شهرين حسب التقديرات الأولية، وعلى هذا سيغيب كامافينغا عن مباريات عدّة في الدوري الإسباني.

كما سيغيب كامافينغا عن مواجهتي منتخب بلاده أمام ضيفته جبل طارق يوم السبت المقبل في نيس، ومضيفته اليونان الثلاثاء المقبل في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.

وينضم كامافينغا إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في ريال مدريد والتي تشمل مواطنه أوريليان تشواميني الذي أصيب في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو.