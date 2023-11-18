ريال يخسر جهود كامافينغا
تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، حسب ما أعلن النادي الملكي.
وقال النادي في بيان لهعلى موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.. نترقّب المزيد من التطورات".
وتعرّض كامافينغا (21 عامًا) للإصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء قبل أن يترك معسكر "الديوك" متّجهًا إلى مدريد للخضوع للاختبارات.
ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غيابه عن الملاعب والتي من المتوقع ألا تقل عن شهرين حسب التقديرات الأولية، وعلى هذا سيغيب كامافينغا عن مباريات عدّة في الدوري الإسباني.
كما سيغيب كامافينغا عن مواجهتي منتخب بلاده أمام ضيفته جبل طارق يوم السبت المقبل في نيس، ومضيفته اليونان الثلاثاء المقبل في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.
وينضم كامافينغا إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في ريال مدريد والتي تشمل مواطنه أوريليان تشواميني الذي أصيب في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال يخسر جهود كامافينغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.