من يتصدر قائمة هدافي التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة -

يتنافس نجوم المنتخبات الإفريقية ال54 المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 على لقب هداف التصفيات وذلك من أجل مساعدة منتخباتهم على التأهل للحدث العالمي والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قائمة هدافي التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

ضمن المصري محمد صلاح للفراعنة فوزا محققا عقب تسجيله لأربعة أهداف في مرمى جيبوتي في المباراة التي انتهت بفوز مصر بسداسية نظيفة.

ويسعى الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد غيابه عن مونديال قطر في العام الماضي.

احتل محمد صلاح صدارة قائمة هدافي منتخب مصر عبر تاريخ مشاركاته في تصفيات كأس العالم بعدما سجل سوبر هاتريك لمصلحة الفراعنة في مواجهة جيبوتي.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع مصر في تصفيات كأس العالم إلى الرقم 15 متخطيًا محمد أبوتريكة صاحب الـ 14 هدف مع الفراعنة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي هدافو التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026

1 - محمد صلاح ( مصر - 4 أهداف)

2 - باتسون داكا ( زامبيا - هدفين)

3 - ساديو ماني ( السنغال - هدفين)

4 - حامد تراوري ( ساحل العاج - هدفين)

5 - كريم كوناتي ( ساحل العاج - هدفين)

6- دينيس بوانجا ( الجابون - هدف)

7 - جيلور كاكو ( الجابون - هدف)

8 - مسعود جوما ( كينيا - هدف)

9 - سباستيان هيلير (ساحل العاج - هدف)

10 - جيان كراسو ( ساحل العاج - هدف)