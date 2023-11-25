نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لست مهوس مثله".. رد قاسي من بيلينجهام على هداف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإسباني 2023\2024، أمام نظيره قادش، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من البطولة.

وتعاني كتيبة الميرنجي في الفترة الأخيرة، من الإصابات العديدة التي تضرب نجوم الفريق، والتي كان آخرها البرازيلي فينسيوس جونيور، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم القادمة.

- بيلينجهام يصدم ليفاندوفسكي

وكان نجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قد صرح مسبقا عن صراع الهداف هذا الموسم داخل الليجا، خاصة وأنه هداف البطولة في الموسم الماضي، قبل تعاقد الريال مع بيلينجهام الذي يتصدر جدول ترتيب الهدافين حتى الآن.

وعلق مهاجم برشلونة على هذا الأمر قائلا:" بيلينجهام لاعب رائع، لكنه لن يتمكن من مواصلة إحراز الأهداف الغزيرة، خاصة وأن معظم الأندية تلعب بطريقة دفاعية".

وأختتم:" لا أهتم كثيرا بلغة الأرقام والأهداف، الهدف الأكبر هو فوز الفريق وحصد البطولات".