نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفتقد مدافع الفريق قبل مواجهة النصر في ديربي الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي الهلال السعودي مع نظيره فريق النصر، يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في بطولة الدوري السعودي.

وأعلن الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي عن غياب مدافع الفريق ياسر الشهراني، لحاجته إلى استكمال برنامجه التأهيلي، عقب الإصابة التي لحقت به.

وأنتهت اخر مواجهة جمعت بين الفريقين بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف، وتوج فريق النصر بطلا للبطولة العربية، في 12 أغسطس الماضي.

ويحتل نادي الهلال السعودي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يقع فريق النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.