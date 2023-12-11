نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وادى دجلة" يجدد التعاقد مع البطلة حبيبة مرزوق.. والنادي يعد برنامجًا تأهيليًا للاعبة للمشاركة ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استراتيجية النادي لضم أفضل المواهب الواعدة، أعلن "وادى دجلة"، تجديد التعاقد مع بطلة إفريقيا للجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، لمدة عام؛ لاستكمال مشوار تحقيق الأرقام القياسية في اللعبة، والتتويج بكبرى البطولات القارية والدولية، وإعداد اللاعبة للمشاركة ببطولة إفريقيا خلال شهر مارس من العام المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

يأتي هذا في ضوء رؤية إدارة أندية وادى دجلة لتطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب بمختلف الألعاب، والاستعانة بأفضل المدربين المحليين والأجانب لإعدادهم بمستوى عالمي للمنافسة على كبرى البطولات المحلية والقارية والدولية، ورفع علم مصر على منصات التتويج.

قالت البطلة حبيبة مرزوق، إن أندية وادى دجلة قدمت الدعم الكامل لها منذ بدأت ممارسة اللعبة في عمر 3 سنوات مما أهلها لتطوير مستواها والفوز بكبرى البطولات القارية، مبدية سعادتها لتجديد التعاقد مع "وادى دجلة" لفترة إضافية مما يشجعها على تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب العالمية خلال الفترة المقبلة.

تعد حبيبة مرزوق من أفضل المواهب الصاعدة في الرياضة المصرية، إذ بدأت ممارسة لعبة الجمباز الإيقاعي في سن مبكرة بعمر 3 سنوات بنادي وادى دجلة، والذي نجح في إعداد اللاعبة لتفوز معه بعدد كبير من الألقاب المحلية، لتستحق الانضمام للمنتخب الوطني، وتمثيل مصر في بطولات قارية ودولية كبرى.

فعلى المستوى القاري، نجحت البطلة حبيبة مرزوق مع المنتخب الوطني في الفوز بـ3 ميداليات ذهبية في البطولات الأفريقية من أصل 4 بطولات شاركت بها، أما على المستوى الدولي حصدت ميداليتين برونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان في بطولة كرواتيا الدولية العام 2019، وبرونزية بطولة لوكسمبورغ، كما شاركت حبيبة مرزوق في أولمبياد طوكيو 2021، ومؤخرًا قدمت عرضًا بزي وموسيقي مستوحيان من الحضارة الفرعونية في بطولة كأس العالم الأخيرة في إسبانيا، ولاقى ترحيب وصدى واسع عالميًا.

إضافة إلى إنجازاتها الرياضية، سبق اختيار حبيبة مرزوق من الأمم المتحدة لتصبح سفيرة لإحدى مبادراتها المعنية بتنمية مهارات الشباب في العالم، وربطهم بفرص التوظيف، كما اختارتها منظمة "اليونيسيف" سفيرة لحملة "السكر بره" للتوعية بمخاطر مرض السكري.

نبذة عن وادى دجلة

نجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.

