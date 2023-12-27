يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا بفوز مثير
نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3-2 في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، ليحقق فوزه الأول بعد غياب طويل.
وعلى ملعب "أولد ترافورد"، استعاد مانشستر نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم النصر على مستوى كافة المسابقات.
وتقدم أستون فيلا بهدفين عن طريق الاسكتلندي جون ماكغين (21) والبلجيكي لياندير ديندونكير (25).
وألغى الحكم هدفا سجله أليخاندرو جارناتشو لمانشستر في الدقيقة الـ48، لكن النجم الأرجنتيني الشاب عاد وسجل هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (59 و71) وتكفل الدنماركي راسموس هويلوند بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ82.
ورفع الفوز رصيد مانشستر إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز السادس وتوقف رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا بفوز مثير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.