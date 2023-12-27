يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا بفوز مثير

يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا بفوز مثيرنجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3-2 في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، ليحقق فوزه الأول بعد غياب طويل.

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، استعاد مانشستر نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم النصر على مستوى كافة المسابقات.

وتقدم أستون فيلا بهدفين عن طريق الاسكتلندي جون ماكغين (21) والبلجيكي لياندير ديندونكير (25).

وألغى الحكم هدفا سجله أليخاندرو جارناتشو لمانشستر في الدقيقة الـ48، لكن النجم الأرجنتيني الشاب عاد وسجل هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (59 و71) وتكفل الدنماركي راسموس هويلوند بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ82.

ورفع الفوز رصيد مانشستر إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز السادس وتوقف رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.