فوز الشمس والمستقبل وتعادل المريخ والسويس بالجولة التاسعة بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - فوز الشمس والمستقبل وتعادل المريخ والسويس بالجوله التاسعة بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة التاسعة والاخيره بمجموعتي القاهره والقناة عن تعادل فريق منتخب السويس بقيادة اينو احمد مع فريق النصر بقياده اشرف توفيق بهدف لمثله.

تقدم فريق النصر بهدف كريم لالا من ركلة جزاء في الشوط الأول واضاف محمد رفعت هدف السويس في الشوط الثاني.



وإهدر فتحي السعيد لاعب منتخب السويس ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

- فوز فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن علي فريق نجمه سيناء بقيادة محمد قاعود.بهدف دون رد.



- فوز فريق الشمس بقيادة طه شحاته على فريق جنوب سيناء بقيادة باسم الفاو بهدفين مقابل هدف.



تقدم جنوب سيناء بهدف عبد الرحيم في الشوط الأول وتمكن فريق الشمس من عمل ريمونتاد في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق محمد زنيهم ومحمد رزق.



- تعادل فريق العبور بقيادة عطية السيد مع فريق المريخ بقياده محمد ياسين بهدفين لكل منهما تقدم العبور بهدفين سيد سعيد ومحمد رجب.



وتمكن المريخ من العودة عن طريق أحمد هاشم في الشوط الأول وأضاف أحمد بكر الهدف الثاني في الشوط الثاني.



المجموعه الرابعة



- تعادل فريق تيم اف سي بقيادة ياسر السيد مع فريق بور فؤاد بقيادة احمد العجوز سلبيًا.

- تعادل فريق مصر للتامين بقيادة حسن رياض مع فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيد بهدف لمثله تقدم مصر للتامين بهدف

محمد مفتاح وتعادل اتحاد الشرطة.



- تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق الانتاج الحربي بقياده مصطفي عبده سلبيًا.



وتختتم الاحد بلقاء بورتو السويس مع الو ايجيبت

مجموعة بحري

المجموعه الخامسة

فوز فريق كفر الشيخ علي فريق بايونيرز بهدف دون رد سجله عوض تهامي من ركلة جزاء

- تم الغاء مباراة المنصورة مع فريق مالية كفر الزيات لسقوط الامطار.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- المريخ 15 نقطة

2- منتخب السويس 15 نقطة

3-العبور 14 نقطة

4- الشمس 13 نقطة

5- النصر 11 نقاط

6- مستقبل سبورت 10 نقاط

7- جنوب سيناء 9 نقاط

8-نجمه سيناء8 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1- كهرباء الإسماعيلية 15 نقطة

2-ا لإنتاج الحربي 14 نقاط

3- بور فؤاد 13 نقاط

4- تيم إف سي 12 نقاط

5- مصر للتامين 10 نقاط

6- اتحاد الشرطة 9 نقاط

7- ايسترن كومباني 9 نقاط

8- الو ايجيبت 7 نقاط

9-بورتو السويس3 نقاط