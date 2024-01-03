نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري يغادر القاهرة غدًا الخميس للانضمام لمعسكر منتخب تونس استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يغادر القاهرة غدًا الخميس النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.



وكان الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة جلال القادر قرر استدعاء سيف الدين الجزيري لقائمة نسور قرطاج بسبب غياب مرتضى بن وناس والذي تم إعفائه من المشاركة في كأس الأمم لأسباب عائلية.



جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.



الزمالك راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.



وانتهت المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.



سجل عبد الله جمعة هدف التقدم للفريق الأزرق وأضاف بعدها سيف الجزيري الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني نجح محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من ركلة جزاء في الدقيقة وبعدها أضاف كريم عبد الحق هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل حتى نجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأزرق لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأزرق بثلاثية مقابل هدفين.



جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.