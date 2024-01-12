رونالدو يفاجئ جماهير ريال مدريد قبل نهائي السوبر الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قرارًا مفاجئًا فيما يتعلق بفريقه السابق ريال مدريد، استعدادًا لنهائي كأس السوبر الإسباني.

رونالدو يقرر حضور السوبر الاسباني

أفادت تقارير صحفية بأن رونالدو قرر حضور نهائي كأس السوبر الإسباني لدعم فريقه السابق ريال مدريد، في مواجهة مرتقبة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة.

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية في ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وتبدأ في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى النهائي بعد فوز مثير بنتيجة 3-5 في مباراة مثيرة مع أتلتيكو، بينما تأهل برشلونة بعد فوزه على أوساسونا بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس.