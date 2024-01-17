نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز كفر الشيخ والمنصورة وسبورتنج ودلفى في جولة مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز كفر الشيخ والمنصورة وسبورتنج ودلفى في جولة مثيرة بالقسم الثاني

تعادل فريق مركز شباب القزازين خارج ملعبه مع فريق مالية كفر الزيات بهدف لمثله بالجولة الثانية بالدور الثاني من القسم الثاني.

شهد اللقاء تقدم القزازين بهدف محمد سعيد جهينه في الدقيقة 28 من الشوط الأول.



وخطف علاء متولي هدف التعادل لفريق المالية في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.



- فوز فريق المنصورة على فريق بلقاس بهدفين نظيفين سجلهما محمد عبد القادر في الدقيقة 32 ومحمد الحدقةالهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول.



- فوز فريق بايونيرز على فريق بنى عبيد بهدفين دون رد سجلهما على محمود من ركلة جزاء في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وأحمد اسماعيل الهدف الثاني.



وطرد الحكم لاعب بنى عبيد عبد الرحمن يوسف.



- فوز فريق كفر الشيخ مع فريق مركز شباب تلا بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم كفر الشيخ بهدف ابو بكر ديالو في الدقيقة 11 وسجل محمود عبد الحفيظ هدف تلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني استطاع فريق كفر الشيخ تسجيل هدفين عن طريق بلال زكريا في الدقيقة 25 والعربى جمال في الدقيقة 43.



- فوز فريق اتحاد نبروه على فريق

صيد المحلة بهدف بيبو في الشوط الثاني

المجموعة السادسة

- فوز فريق سبورتنج على فريق الاوليمبي بهدفين مقابل هدف تقدم الاوليمبي بهدف عبد الرحمن الدسوقي في الدقيقة 10.

وأضاف رزق عبد الحليم الهدف الأول لسبورتنج في الدقيقة 20.

وإدرك عبد الرحمن السويسى الهدف الثاني لسبورتنج من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



وإهدر يوسف محمد لاعب الاوليمبي ركلة جزاء في الشوط الأول.



- فوز فريق دلفى على فريق كوم حمادة بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دلفى بهدف دون رد سجله

صلاح لالا.

وفي الشوط الثاني أضاف مارادونا الهدف الثاني.

وتمكن كوم حمادة من تسجيل هدف في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.



- فوز فريق دمنهور على فريق المجد السكندري بهدف دون رد سجله عبد العزيز ابراهيم في الدقيقه 20 من الشوط الأول.



- فوز فريق الحمام على فريق الهلال الضبعة بهدفين مقابل هدف سجلهما على الحسيني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

وأضاف عاصم محمد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



واستطاع الهلال من تسجيل هدف في الوقت الضائع عن طريق محمد عبد القوي.

- تعادل فريق اسكندرية للبترول مع فريق طلائع الاسطول بهدف لمثله تقدم طلائع الاسطول بهدف عطيتو في الشوط الأول.

وخطف فريق البترول هدف التعادل في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الخامسة

1- شباب القزازين 24 نقطة

2- المنصورة 23 نقطة

3- مالية كفر الزيات 19 نقطة

4- بايونيرز 17 نقطة

5- كفر الشيخ 16 نقطة

6- اتحاد نبروه 16 نقطة

7- بني عبيد 13 نقطة

8- صيد المحلة 9 نقاط

9- بلقاس 7 نقاط

10- شباب تلا 4 نقاط

المجموعة السادسة

1- سبورتنج 22 نقطة

2 -الحمام 19 نقطة

3- دلفي 18 نقطة

4- الهلال الضبعه 16 نقطة

5 -كوم حماده 15 نقطة

6- دمنهور 14 نقطة

7- الاولمبي 13 نقطة

8- المجد السكندري 11 نقطة

9- اسكندريه للبترول 9 نقاط

10- طلائع الاسطوره 8 نقاط.