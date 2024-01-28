انت الأن تتابع خبر منتخب أستراليا أول المتأهلين لربع نهائي كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شقّت أستراليا طريقها بنجاح إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم في قطر بعد تحقيقها فوزا مستحقا على إندونيسيا 4-0 في ثمن النهائي يوم الأحد.



وسجل رباعية أستراليا المدافع الإندونيسي إلكان باغوت بالخطأ في مرماه، ومارتين بويلي، وكريغ غودوين، وهاري سوتار في الدقائق 12، و45، 89، و90 تواليا.



وتلعب أستراليا في ربع النهائي الجمعة المقبل مع الفائز من المواجهة المرتقبة بعد غد الثلاثاء والتي ستجمع بين السعودية كوريا الجنوبية.



وتقام مساء اليوم الأحد المباراة الثانية من الدور ثمن النهائي حيث تلعب الإمارات ضد طاجيكستان.