رسميا.. البنك الاهلي يضم الزنفلى موسم ونصف في الانتقالات الشتوية الحالية

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الاهلي برئاسة اللواء اشرف نصار عن التعاقد مع محمود الزنفلى لمدة موسم ونصف قادما من الداخلية ليعود محمود الزنفلى لحراسة عرين البنك الاهلي من جديد.

وجاء ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي الحالي استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

يسعى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع لاعبين أخرين خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

يخوض نادي البنك الأهلي مباريات ودية خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراه البنك الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير القادم.