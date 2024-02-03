نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الكونغو الديمقراطية يفوز على غينيا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم الفوز على غينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

أحداث مباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا

بدأت أحداث المباراة بضغط قوي من جانب غينيا حيث كادت أن تحرز الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة الأولى لكن دفاعات الكونغو تصدت لتلك المحاولة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة السابعة عشر من اللقاء بعد عرقلة واضحة على لاعب غينيا، ليتولى محمد بايو تسجيلها بنجاح إذ سدد الكرة على يمين حارس الكونغو الديمقراطية.

وسجل اللاعب شانسيل مبياما هدف التعادل لصالح الكونغو الديمقراطية، بالدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء مرت أعلى مستوى دفاعات غينيا وصلت عند مبياما ليسددها بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس المنافس وسكنت الشباك.

وأحرز يوان ويسا الهدف الثاني لصالح الكونغو الديمقراطية بالدقيقة 65 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء سدد كرة قوية مرت يمين حارس غينيا.



واضاف أرتور ماسوكو الهدف الثالث لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية، بالدقيقة 82 من عمر اللقاء، لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية رسميا إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.