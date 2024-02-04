نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتوجيه الشكر لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بعد الفترة التي قضاها على الفريق خلال الفترة الماضية.



ونشرت حسابات القلعة البيضاء الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمعتمد جمال وعلقوا عليها: "شكرًا معتمد جمال على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق دائمًا".

وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.



وتم الاستقرار على البرتغالي ليكون قائد السفينة الجديدة للفارس الأبيض خلفًا لمعتمد جمال الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

