انت الأن تتابع خبر حسام حسن يفرض حظرًا إعلاميًا داخل منتخب الفراعنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت كواليس جديدة داخل منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن منصبه بشكل رسمي، كما تولى إبراهيم حسن منصب مدير المنتخب في العهد الجديد لـ"التوأم".



وأكدت مصادر داخل المنتخب، أن التوأم اتخذ فرمانا جديدا في المنتخب، إذ قرر فرض حظر إعلامي على كل أعضاء الجهاز الفني، لحين الإعلان عن الجهاز بالكامل خلال أيام، وعدم الحديث لوسائل الإعلام عن أية أمور تتعلق بمنتخب مصر.



ويسافر حسام حسن القاهرة متجها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، رفقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا المقرر لها في العاشرة مساء الأحد .