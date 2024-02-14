نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم التواجد في التشكيل الأساسي.. علي لطفي يتابع مباراة فريقه من المدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان احداث الشوط الثاني من مباراة زد أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ليكون الشوط الثاني على صفيح ساخن من أجل خطف النقاط الثلاث.

ويفتقد نادي زد جهود حارسه علي لطفي والذي رغم تواجده في التشكيل الاساسي، إلا أنه ظهر في المدرجات ليواصل مساندة فريقه بعد إصابته في اللحظات الأخيرة قبل بداية المباراة.



وانضم علي لطفي مطلع الموسم الحالي لنادي زد قادما من الاهلي، ليقدم مستوى مميز مع فريقه ويشارك بشكل أساسي

تشكيل زد في مواجهة بيراميدز

وأعلن مجدي عبد العاطي تشكيل نادي زد والذي ضم كلا من:

علي لطفي- محمد السيد-عبد الله بكري- أحمد السيد- شادي حسين- مصطفى ذكي- مصطفى عبد القادر- أحمد عبد العزيز- محمد أشرف- مصطفى سعد- بيتر موتوموسي.

وتنقل المباراة على شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل.