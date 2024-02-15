نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يخطف فوزًا ثمينًا أمام سباهان أصفاهان بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا ثمينًا أمام نظيره سباهان أصفاهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "نقش جهان"، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أحداث مباراة الهلال ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

سجل رامين رضائيان أول أهداف اللقاء لصالح سباهان أصفاهان في الدقيقة 37، بعد تمريرة طولية من محمد دانشجر إلى زميله رضائيان الذي استقبل الكرة بصدره وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد فرشاد أحمد أن يسجل الهدف الثاني لصالح سباهان أصفاهان في الدقيقة 56، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس ياسين بونو.

وتعادل مالكوم فيليبي لصالح الهلال في الدقيقة 57، بعد تسديدة من ألكساندر ميتروفيتش، تصدى لها الحارس بايام نيازماند ليتابعها مالكوم بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، لم يتمكن الحارس من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وتحصل محمد دانشجر لاعب سباهان أصفاهان على بطاقة حمراء في الدقيقة 76، بعد التدخل العنيف على قدم عبد الله الحمدان مهاجم الهلال.

وأحرز ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد عرضية من سعود عبد الحميد من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ميتروفيتش برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 7+90، بعد تمريرة بينية من سالم الدوسري إلى الحمدان الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

