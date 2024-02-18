نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2024.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



يلتقى الزمالك مع مضيفه الدراويش، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 19 فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي



حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – محمود علاء- ياسر حمد- حمزة المثلثوثي.

خط الوسط: عبد الله السعيد- محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- سيف الدين الجزيري- محمود شيكابالا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة، بيتما يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة.

