نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تامر مصطفى بعد التعادل أمام سوبر سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة سوبر سبورت أمام فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية"

تصريحات تامر مصطفي بعد المباراة

وجاءت تصريحات تامر مصطفى في المباراة الأولى قاريا بأنه راضي عن النقطة التي حصل عليها، لكن لم يتأهل بعد.

وقال تامر مصطفى: "سعيد جدا بالنتيجة والأداء، واجهنا فريق جيد يمتلك عناصر مميزة، واجهنا ظروف صعبة، سفر لمدة طويلة جدًا فضلًا عن المناخ المختلف عن مصر، ولكن في النهاية قدمنا مردود وأداء جيدين، وأظهرنا شخصية مختلفة".

وتابع: "سعيد بالنقطة التي حصلنا عليها في ظل تلك الظروف، لم نتأهل بعد، مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري نتيجتها سوف تحسم التأهل".

واستطرد: "القادم بالتأكيد سيكون أصعب في حالة التأهل وسيكون له إستعداد مختلف".

واختتم: "بالنسبة للمواجهة الأولى لن أستطيع المقارنة بين المواجهتين لعدم تواجدي مع الفريق في ذلك الوقت".



ترتيب فيوتشر في المجموعة

ويحتل فيوتشر وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد 5 مواجهات حقق فيها انتصارين وتعادلين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة".