نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة الداخلية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة عصر غدًا الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب التدريب سيختار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر مغلق استعدادًا للقاء الداخلية المرتقب في مسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

