نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: شيكابالا له دورا كبيرا داخل الزمالك قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إبراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني لفريق 2003، عن مواجهة الأهلي المُقبلة في نهائي كأس مصر، مؤكدا أن مباريات القمة لها طابع خاص.



قال إبراهيم صلاح، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، إلغاء مواجهة سوار الغيني من رؤيتنا أمر إيجابي لمنح اللاعبين فرصة أكبر للراحة، إلا أن ذلك يختلف مع جوزيه جوميز المدير الفني الذي كان يهدف منح فرصة المشاركة لمجموعة أخرى من اللاعبين.



وتابع، الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي بشكل نموذجي من تدريبات والسفر مبكرا للسعودية للتعود على الأجواء قبل موعد نهائي الكأس.



واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته قائلا، محمود عبد الرازق شيكابالا وكباتن الفريق لهم دورا كبيرا في تهيئة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.