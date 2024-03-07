نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج مرزباخ يتواجد بفندق إقامة بعثة الزمالك لحضور نهائي كأس مصر أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد صباح اليوم الخميس جورج مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك، بفندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لحضور مباراة الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، والمقرر لها يوم غدا الجمعة، بناءً على الدعوة المقدمة له من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

جورج مرزباخ يتواجد بفندق إقامة بعثة الزمالك

وقامت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في وقت سابق، بتقديم دعوة لجورج مرزباخ بصفته حفيد مؤسس النادي للتواجد بملعب الأول بارك الذي سيستضيف اللقاء.

وحرص مسؤولو نادي الزمالك على الترحيب بجورج مرزباخ وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به.

ومن المقرر أن يحضر جورج مرزباخ جزء من المران الأخير للفريق مساء اليوم على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعدادًا لمباراة الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة في نهائي كأس مصر.