نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما الإيطالي يكتسح شباك برايتون برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره برايتون الانجليزي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس 7 مارس 2024، في ذهاب دور الستة عشرمن منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة روما ضد برايتون في الدوري الأوروبي

سيطر نادي روما على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة حتي افتتح الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول في شباك برايتون في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وأضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في شباك برايتون الإنجليزي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة، لينتهي الشوط بتقدم روما بنتيجة هدفين مقابل لا شئ

وسجل جيانلوكا سبينازولا لاعب روما الإيطالي الهدف الثالث في شباك برايتون في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأدرك بريان كريسنتانتي لاعب نادي روما الهدف الرابع في شباك برايتون الإنجليزي في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي بفوز روما الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ.

