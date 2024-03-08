نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يكتسح سلافيا براج برباعية في ذهاب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق إيه سي ميلان الإيطالي نظيره سلافيا براج بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب الدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وانطلقت المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سان سيرو.

وافتتح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو التسجيل لفريق إيه سي ميلان في المباراة عند الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وتمكن اللاعب ديفيد دوديرا من إدراك هدف التعادل لفريق سلافيا براج التشيكي عند الدقيقة 36، ثم سجل تياني ريندرز هدف ميلان الثاني عند الدقيقة 44.

واضاف اللاعب روبن تشيك الهدف الثالث لفريق ميلان في المباراة عند الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول.

وتعادل اللاعب إيفان سكرانز لفريق سلافيا براج عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، فيما سجل اللاعب كريستيان بوليسيتش الهدف الرابع لفريق ميلان عند الدقيقة 85