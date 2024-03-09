نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 ناشئين في معسكر المصري بالقاهرة استعدادًا لمواجهة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء أربعة لاعبين من فريق الشباب تحت 21 عاما والذي يقوده فنيًا حمادة طلبة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لمواجهة فريق زد والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري.

وضم علي ماهر الرباعي بعد التنسيق مع الجهاز الفني لقطاع الناشئين بقيادة عباس نور الدين هم ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود وابو الفتح أشرف ومحمد أحمد الزيز لينضموا بذلك للثلاثي المتواجد بالمعسكر وهم ثنائي حراسة المرمى أحمد عبد الرسول وحسام حسن عزت ولاعب خط الوسط المهاجم أحمد فؤاد.

إدارة المصري: نخاطب الجهات المعنية للتوصل لحل لإذاعة مباراة المصري وزد

أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري أن مجلس الإدارة قد بدأ بالفعل بمخاطبة كافة الجهات المعنية ممثلة في الشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم واتحاد الكرة من أجل التوصل لحل لإذاعة مباراة فريق المصري المقبلة أمام فريق زد.

أوضح رجب أن المجلس ينتظر نتيجة هذه الاتصالات المكثفة والتي تهدف إلى حفظ حق جماهير المصري في مشاهدة مباراة فريقها على الهواء مباشرة خاصة بعد العروض المميزة للفريق والتي دفعت به لاحتلال صدارة ترتيب المسابقة.

أشار النائب أن مجلس إدارة النادي المصري يثق في حكمة الجهات المعنية على الاستجابة لرغبات جماهير المصري وحقها المشروع في مشاهدة مباراة فريقها على الهواء مباشرة على أي من القنوات التابعة للشركة المتحدة والتي يكن لها الجميع كل التقدير والاحترام وذلك حتى لا يتسبب عدم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة في إثارة البلبلة في الشارع البورسعيدي.

يحتل النادى المصرى إلى المركز الثاني فى جدول مسابقة الدورى برصيد26 نقطة، حيث خاض 13 مباراة، فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر في 3 مواجهات مباريات، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 16 هدفًا آخر.