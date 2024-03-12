نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. آرسنال يهزم بورتو ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام بورتو بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بتقدم الجانرز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات إياب دور الـ16.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي آرسنال وبورتو قد شهدت فوز الفريق البرتغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الدراجاو".

أحداث مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا

سدد بوكايو ساكا لاعب آرسنال في الدقيقة 12، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس ديوجو كوستا.

وصوب إيفانيلسون لاعب بورتو في الدقيقة 23، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها دافيد رايا حارس مرمى آرسنال.

وأرسل ديكلان رايس لاعب الجانرز في الدقيقة 27، عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها لياندرو تروسارد برأسية، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وسجل لياندرو تروسارد أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 41، بعد تمريرة من مارتن أوديجارد إلى تروسارد الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى بورتو.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح آرسنال في الدقيقة 67، سجله مارتن أوديجارد، وذلك لوجود خطأ على كاي هافيرتز.

وأطلق فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو في الدقيقة 72، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس دافيد رايا.

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بهدف دون رد لصالح الجانرز ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

ولم تسفر الأشواط الإضافية عن أي أهداف لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للجانرز بالفوز بنتيجة 4-2.