نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينرقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر من إنتر ميلان بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موقف أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في جدول دوري أبطال أوروبا

احتل أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.

في حين احتل إنتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يوم الأربعاء 13 مارس 2024 على إستاد ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.