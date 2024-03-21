نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عشت حياة التقشف".. نجم الإسماعيلي السابق يوضح سرا عن طفولته (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أحد الأسرار عن طفولته، لافتا إلى أن عاش حياة التقشف بعد حرب 67.

وأضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعلمت من والدتي الجلد والصبر وقوة التحمل، وذلك بسبب تهجير سكان محافظات القناة بعد حرب 67، والوضع أصبح مختلف تمام عما كان قبل الحرب وبالتالي كان هناك نوع من التقشف.

وأكد نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق: تركنا بورسعيد وعدنا إلى مسقط رأس والدي في قرية القبابات بمركز أطفيح بالجيزة، وبعدها قطنا في شقة بالقاهرة، فكانت حياتنا بها الكثير من المشقة وبالتالي تعلمنا مواجهة الأزمات والأشياء الصعبة.

وتابع أسامة خليل: حرصت على غرس البعد الديني في أبنائه، موضحا أن أبنائه الثلاثة ولدوا في أمريكا وما زالوا يعيشون بها، فالابنة الكبرى ياسمين كانت وش السعد عليا وهي عليا طبيبة، والابن الثاني أحمد يعمل في مهنة المحاماة، والابن الثالث كريم.