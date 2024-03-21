نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليالي الكبار المنتظرة.. اِعرف مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحظى مباريات دوري أبطال أوروبا بمتابعة عدد كبير من عشاق مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، لذلك يتساءلون عن مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليج.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل المقبل.

مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 9 أبريل

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

آرسنال ضد بايرن ميونيخ – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الأربعاء 10 أبريل

أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

باريس سان جيرمان ضد برشلونة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات ذهاب ربع نهائى التشامبيونزليج، عبر قنواتها.