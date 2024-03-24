نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يسعى لضم حارس جديد بعد صدمة "ماينان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن ميلان يسعى لضم حارس جديد خلال الموسم الجديد، بعد توقف المفاوضات مع حارسه مايك ماينان.

ووفقَا لموقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان بدأ عملية البحث عن حارس مرمى جديد، إذ يرغب النادي الإيطالي في ضم ميشيل دي جريجوريو حارس مونزا ليكون بديل ماينان خلال الموسم الجديد.

وأضاف “المحادثات بين ميلان وماينان وصلت إلى طريق مسدود بسبب وجود فارق كبير بين العرض الذي قدمه النادي والعرض الذي يطلب الحارس الفرنسي الحصول عليه”.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان 75 نقطة

2- ميلان 59 نقطة

3- يوفنتوس 58 نقطة

4- بولونيا 51 نقطة

5- روما 48 نقطة

6- اتالانتا 47 نقطة

7- نابولي 44 نقطة

8- فيورنتينا 43 نقطة

9- لاتسيو 40 نقطة

10- مونزا 39 نقطة

11- تورينو 38 نقطة

12- جنوى 33 نقطة

13- اودينيزي 27 نقطة

14- هيلاس فيرونا 26 نقطة

15- كالياري 26 نقطة

16- امبولي 25 نقطة

17- ليتشي 25 نقطة

18- فروزينوني 24 نقطة

19- ساسولو 23 نقطة

20- ساليرنيتانا 14 نقطة