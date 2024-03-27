نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية نسخة هذا الموسم.

ويلعب الفريق الأبيض أمام نظيره فيوتشر فى التاسعة مساء الأحد 31 مارس الجاري فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر

تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى 7 أبريل المقبل، وسيكون الفريق الأبيض هو صاحب الملعب.

القنوات الناقلة لمواجهة الزمالك وفيوتشر

وتذاع مواجهة الزمالك وفيتوشر في الكونفدرالية الإفريقية على قنوات “بين سبورت” الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي في شمال إفريقيا.

الزمالك يستعد بشكل قوي لمواجهة فيوتشر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرات خططية متنوعة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت هذه الفقرات التركيز على العديد من الجوانب والأفكار الخططية الخاصة بالفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز للفريق وأعضاء الجهاز المعاون قيادة الفقرات الفنية، وتم التركيز على كافة التفاصيل وتصحيح الأخطاء من خلال محاضرات فنية متواصلة أثناء أداء التدريبات.

و خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تحت قيادة المدير الفني، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.